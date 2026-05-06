Владимир Зеленский утратил право называться человеком, отменив на Украине празднование Дня Победы. Об этом заявил советник главы Крыма Ренат Карчаа, чьи слова приводит ТАСС.

«Этот человек превратился окончательно в то, что в русском языке называют "Иван, не помнящий родства". Это полная утрата не только управления государством, но и морали, окончательная утрата себя», — пояснил он.

По мнению политика, Зеленский плюнул в историю, в подвиг предков и в праздник. При этом, отметил Карчаа, хочет того президент Украины или нет, но День Победы является общим праздником народов, которые жили на территории СССР.

В 2023 году Зеленский объявил 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы. Кроме того, президент Украины рассказал, что внес в Верховную Раду законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, и предложил праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.