В России высказались об одном действии Зеленского

Владимир Зеленский утратил право называться человеком, отменив на Украине празднование Дня Победы. Об этом заявил советник главы Крыма Ренат Карчаа, чьи слова приводит ТАСС.
«Этот человек превратился окончательно в то, что в русском языке называют "Иван, не помнящий родства". Это полная утрата не только управления государством, но и морали, окончательная утрата себя», — пояснил он.
По мнению политика, Зеленский плюнул в историю, в подвиг предков и в праздник. При этом, отметил Карчаа, хочет того президент Украины или нет, но День Победы является общим праздником народов, которые жили на территории СССР.
В 2023 году Зеленский объявил 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы. Кроме того, президент Украины рассказал, что внес в Верховную Раду законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, и предложил праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.