В России рассказали о попытках скопировать «Катюшу»

Центр Келдыша: Немецкие специалисты не смогли скопировать советскую РСЗО БМ-13

Немецкие специалисты безуспешно пытались скопировать советскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-13 в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал гендиректор исследовательского центра имени Келдыша Владимир Кошлаков, передает ТАСС.

«Эффект, который "Катюша" производила на противника и на врага, приводил не только к замешательству, к панике, все разбегались врассыпную», — сказал он.

Кошлаков напомнил, что РСЗО могла выпустить 24 снаряда за 16 секунд, а перезарядка занимала около 2-3 минут. Глава российского центра также отметил, что в Германии пытались воспроизвести несколько боевых машин, однако ученые противника не смогли повторить рецептуру пороха.

К началу Великой Отечественной войны в СССР собрали шесть экспериментальных БМ-13. Установка на шасси трехосного грузовика ЗИС-6 несла рельсовые направляющие для реактивных снарядов М-13 калибра 132 миллиметра. Дальность стрельбы «Катюши» превышала восемь километров. В дальнейшем в СССР развернули массовое производство БМ-13 на различных шасси, которые активно применяли в ходе войны.

В марте госкорпорация «Ростех» сообщила, что высокоточные наряды, которые входят в арсенал РСЗО «Торнадо-С», способны успешно поражать цели даже под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.