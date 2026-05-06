В российском регионе начальник ОГИБДД попался на взятке

В Дагестане задержали главу ОГИБДД по Хасавюрту Байбулатова из-за взятки

В Дагестане задержан начальник отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел (ОГИБДД ОМВД) по Хасавюрту Ибрагим Байбулатов. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула» со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, Байбулатов подозревается в получении взятки. Другие подробности пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Смоленске 41-летний бывший руководитель одного из подразделений транспортной полиции получил шесть лет и девять месяцев лишения свободы за торговлю уголовными делами и привлечение невиновных к уголовной ответственности.

