Моя страна
15:28, 6 мая 2026Моя страна

В российском зоопарке родился детеныш редкого животного

В нижегородском зоопарке родился детеныш трубкозуба
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» на свет появился детеныш редкого животного — африканского трубкозуба. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка во «Вконтакте».

«Начало сезона ознаменовалось для нижегородского зоопарка "Лимпопо" настоящим чудом. В стране птиц и зверей на свет появился редчайший малыш трубкозуба», — рассказали представители зверинца.

В данный момент в России лишь в двух местах размножается этот редкий вид животных. Из-за грузного телосложения взрослым особям тяжело сохранить жизнь малышу, поэтому сотрудники зоопарка кормят детеныша вручную. Такая тактика дала свои плоды — малыш трубкозуба хорошо ест и быстро крепнет.

Также специалисты напомнили, что одной из ярких особенностей трубкозубов является отсутствие ярко выраженных половых признаков, так что установить пол детеныша можно будет только тогда, когда он подрастет.

Ранее редкие котята снежного барса попали на видео. Малышей сняли в Саяно-Шушенском заповеднике.

