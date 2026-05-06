В российском зоопарке родился детеныш редкого животного

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» на свет появился детеныш редкого животного — африканского трубкозуба. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка во «Вконтакте».

«Начало сезона ознаменовалось для нижегородского зоопарка "Лимпопо" настоящим чудом. В стране птиц и зверей на свет появился редчайший малыш трубкозуба», — рассказали представители зверинца.

В данный момент в России лишь в двух местах размножается этот редкий вид животных. Из-за грузного телосложения взрослым особям тяжело сохранить жизнь малышу, поэтому сотрудники зоопарка кормят детеныша вручную. Такая тактика дала свои плоды — малыш трубкозуба хорошо ест и быстро крепнет.

Также специалисты напомнили, что одной из ярких особенностей трубкозубов является отсутствие ярко выраженных половых признаков, так что установить пол детеныша можно будет только тогда, когда он подрастет.

