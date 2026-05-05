В США пообещали позднее заняться Кубой

Рубио заявил, что США позднее займутся Кубой

В будущем США намерены «заняться» Кубой. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, назвав остров несостоятельным государством. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат утверждает, что на Кубе сложилась неработающая экономическая модель и власти не могут ее исправить. Кроме того, полагает Рубио, остров стал дружественной территорией для некоторых соперников Вашингтона. «Это неприемлемый статус-кво, и мы займемся этим, но не сегодня», — сказал он.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что военная угроза со стороны Соединенных Штатов в отношении его страны усилилась до беспрецедентного уровня.