В войне против Ирана увидели новые возможности для Китая

FT: В войне США, Израиля и Ирана Китай может выступить миротворцем

В войне США и Израиля против Ирана Китай может выступить в роли миротворца. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

«Ближневосточный кризис действительно предоставляет Китаю прекрасную возможность принести миру общественное благо», — заявил в разговоре с изданием профессор китайской политической экономии в Калифорнийском университете в Сан-Диего Виктор Ши.

По словам других аналитиков, Китай, закупающий большую часть поставляемой на экспорт иранской нефти, может использовать свое экономическое влияние на Тегеран, чтобы открыть Ормузский пролив. Такой шаг мог бы облегчить положение как стран Персидского залива, поставляющих нефть на международный рынок, так и стран Юго-Восточной Азии, страдающих из-за повышения цен на энергоносители, указывает FT.

«Многие страны готовы не столько следовать за Китаем, сколько, по крайней мере, сблизиться с ним», — отметил Ши.

Ранее МИД Китая призвал Иран и Соединенные Штаты как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о прекращении огня, предполагающее закрепление за Тегераном права развивать свою атомную энергетику.