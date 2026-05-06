20:10, 6 мая 2026

Ветеран «Азова» Матяш: Меня поставили на колени и избили как собаку
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Сотрудники военкомата в Днепропетровске поймали ветерана штурмовой бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) с инвалидностью Дмитрия Матяша, поставили на колени и «избили как собаку». Об этом военный рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Меня били ногами. Мое достоинство унизили. Я стоял на коленях, и меня ******* как собаку», — рассказал мужчина.

Он добавил, что сотрудники военкомата не стали смотреть его документы об инвалидности, дающие право на бронь от мобилизации.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что того «Азова», с которым Вооруженные силы России сражались в Мариуполе, уже нет. Однако, считает он, не стоит приуменьшать силу противника. Военный эксперт напомнил, что «Азов» — элитное подразделение, для которого президент Владимир Зеленский просил военную технику.

