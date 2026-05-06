18:48, 6 мая 2026

Волочкова похвасталась садом с бонсаем и зеркальным забором на своем участке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась своим садом на приусадебном участке в Подмосковье в интервью «Телепрограмме».

Трехэтажный дом артистки находится в элитном поселке Николо-Урюпино Красногорского района. По словам балерины, на участке площадью 16 соток растут туи, которые выполняют роль ограждения, три куста сирени, которые она посадила сама, а также крыжовник, посаженный ею вместе с дочкой Ариадной. На участке также есть бонсай и зеркальный забор с цветами из шелка.

Волочкова сообщила, что за растениями на участке ухаживает персонал. «Но я, конечно, тоже слежу за каждым соцветием», — уточнила она. Звезда подчеркнула, что не собирается устанавливать на участке теплицы, так как не хочет, чтобы ее дом был похож на дачу. «Мой участок похож на парковую зону, и я этим очень дорожу. Каждый день там зажигаются огонечки, гирлянды — и в гостевом доме, и на бонсае, и на елке. У меня праздник каждый день. А сажать белые розы я не собираюсь, потому что мне их дарят каждый день», — рассказала балерина. Она добавила, что свежие продукты ей и так всегда покупают помощники.

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что держит на своем приусадебном участке в Подмосковье кур и уток.

