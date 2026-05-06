Врач предупредила об отравляющем эффекте от сочетания лекарств с одним напитком

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kotcha K / Shutterstock / Fotodom

Запивание лекарств грейпфрутовым соком может довести до реанимации, предупредила врач Дарья Елисеева. Об отравляющем эффекте этого сочетания она рассказала изданию РИАМО.

Елисеева объяснила, что грейпфрутовый сок содержит фуранокумарины — вещества, которые способны блокировать ферменты печени, отвечающие за расщепление лекарственных препаратов. Как добавила доктор, это приводит к тому, что лекарство накапливается в крови.

«Запив стандартную дозу соком, вы получаете токсический удар, равный приему горсти таблеток. Это прямой путь к тяжелейшей передозировке, поражению печени и остановке сердца», — отметила врач.

По словам врача, не рекомендуется запивать лекарства и сладкими газировками. Все дело в том, что такие напитки быстро растворяют защитную оболочку таблетки, что негативно влияет на слизистую желудка. При этом никакой пользы препарат в этом случае не принесет, поскольку он будет разрушен желудочным соком.

Единственным подходящим для запивания таблеток напитком Елисеева назвала обычную негазированную воду.

Ранее кардиохирург Джереми Лондон предостерег от употребления сладких газированных напитков. Он назвал их «жидкой смертью» из-за высокой калорийности и большого содержания сахара.

