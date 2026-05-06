Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:34, 6 мая 2026Забота о себе

Врач рассказал о последствиях употребления миндаля каждый день

Диетолог Риццо: В горсти миндаля содержится 20 процентов суточной нормы магния
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nacho Fernández / Unsplash

Диетолог Натали Риццо рассказала, к каким последствиям приводит употребление миндаля каждый день. На эту тему она поговорила с изданием Today.

По словам Риццо, ежедневное употребление миндаля скажется на здоровье положительно. Она отметила, что в одной горсти миндаля (то есть примерно в 30 граммах) содержится шесть граммов белка и четыре грамма клетчатки, а также половина дневной нормы витамина Е и около 20 процентов суточной нормы магния — микроэлемента, который поддерживает здоровье сердца и сон.

Врач назвала миндаль одним из самых полезных орехов, но из-за его калорийности призвала съедать не более одной горсти в день. Риццо уточнила, что в 30 граммах миндаля содержится около 160 калорий.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

«Если вы относитесь к тому типу людей, которые съедают три горсти орехов, можете считать такой перекус полноценным приемом пищи с точки зрения получаемых питательных веществ», — добавила она. Кроме того, диетолог посоветовала выбирать миндаль без сахара и соли.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что даже одна чашка кофе иногда может спровоцировать рост артериального давления. При этом, по его словам, при регулярном употреблении напитка организм вырабатывает толерантность к кофеину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пригрозили прогнать дроны над Красной площадью с одной целью. Что задумал Киев?

    В Новой Москве на одном из прудов заметили подозрительную белую пену

    106-летняя позолотчица королевской семьи раскрыла секрет долголетия

    Макрон и Пашинян нарушили табу делового этикета

    Россиянин оказался шпионом и участником штурмового террористического батальона ВСУ

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    В войне против Ирана увидели новые возможности для Китая

    Россиян предупредили об опасности храпа

    В Японском аналоге «Бастиона» увидели угрозу для России

    Банк России вернется к закупке валюты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok