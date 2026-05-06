Врачи оценили эффективность вирусного лайфхака для крепкого сна

Врач Мадрид: Горячий душ перед сном активизирует организм

Врачи Мария Хосе Мартинес Мадрид и Аньяна Лопес оценили эффективность лайфхака для крепкого сна, который недавно стал вирусным в сети. Их слова приводит издание HuffPost.

Для борьбы с бессонницей в сети рекомендуют принять душ в темноте перед сном. Однако Мадрид утверждает, что не существует научных исследований, которые бы оценивали конкретно такую комбинацию. «При этом мы знаем, что два отдельных фактора — уменьшение освещения ночью и принятие душа перед сном — действительно могут способствовать отдыху», — заявила она.

По мнению Лопес, косвенный эффект лайфхак все же имеет. Так, человек сможет немного расслабиться и отвлечься от навязчивых мыслей, если сосредоточится на звуке воды или запахе мыла. Мадрид добавила, что если кто-то надумает воспользоваться этим советом, то душ должен быть теплым. Слишком горячая вода, как и чрезмерно холодная, напротив, активизирует организм, предупредила она.

Ранее терапевт Анастасия Невская рассказала об опасных причинах дневной сонливости. Она призвала при наличии этой проблемы проверить эндокринную систему.