Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:01, 6 мая 2026Забота о себе

Врачи оценили эффективность вирусного лайфхака для крепкого сна

Врач Мадрид: Горячий душ перед сном активизирует организм
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RuskaPixs / Shutterstock / Fotodom

Врачи Мария Хосе Мартинес Мадрид и Аньяна Лопес оценили эффективность лайфхака для крепкого сна, который недавно стал вирусным в сети. Их слова приводит издание HuffPost.

Для борьбы с бессонницей в сети рекомендуют принять душ в темноте перед сном. Однако Мадрид утверждает, что не существует научных исследований, которые бы оценивали конкретно такую комбинацию. «При этом мы знаем, что два отдельных фактора — уменьшение освещения ночью и принятие душа перед сном — действительно могут способствовать отдыху», — заявила она.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

По мнению Лопес, косвенный эффект лайфхак все же имеет. Так, человек сможет немного расслабиться и отвлечься от навязчивых мыслей, если сосредоточится на звуке воды или запахе мыла. Мадрид добавила, что если кто-то надумает воспользоваться этим советом, то душ должен быть теплым. Слишком горячая вода, как и чрезмерно холодная, напротив, активизирует организм, предупредила она.

Ранее терапевт Анастасия Невская рассказала об опасных причинах дневной сонливости. Она призвала при наличии этой проблемы проверить эндокринную систему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На границе с Россией могут появиться несколько тысяч американских солдат. Что об этом известно?

    США ударили по танкеру в районе Оманского залива

    В Европе подвели неутешительные итоги войны США с Ираном

    Москвичей призвали быть внимательнее

    ЕС заподозрили в намерении начать полномасштабную войну с Россией

    На Западе удивились «самоубийственному» решению ЕС против России

    Бездыханную россиянку нашли висящей возле здания в Армении

    Критик назвал российские проекты мирового уровня

    Врачи оценили эффективность вирусного лайфхака для крепкого сна

    Названа причина аварии с разбитой Ferrari популярного рэпера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok