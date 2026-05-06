23:25, 5 мая 2026Мир

Японского депутата стали меньше критиковать за поездки в Россию

Японский депутат Судзуки заявил, что его стали реже критиковать за поездки в РФ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Японский депутат Мунэо Судзуки рассказал, что его стали меньше критиковать за поездки в Россию. Слова политика приводит РИА Новости.

«Меня сильно критиковали только за то, что я приезжал в Москву, но сейчас такой критики уже нет», — поделился Судзуки. Он считает, что в Японии начали понимать, что он единственный политик, который пытается налаживать и развивать отношения между Токио и Москвой. По мнению Судзуки, «ситуация меняется».

Ранее Судзуки заявил, что Россия и Япония должны ладить друг с другом, а лучшим исходом является возвращение к тем отношениям, которые складывались между Токио и Москвой во времена премьер-министра Синдзо Абэ.

