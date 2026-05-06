Бывший СССР
19:35, 6 мая 2026

Зеленский созвонился с Алиевым и обсудил военное сотрудничество

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Leon Neal / Reuters

Лидер Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил реализацию шагов по военному сотрудничеству. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба главы украинского государства.

«Мы обсудили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым реализацию шагов, о которых мы договорились во время моего визита в Азербайджан несколько недель назад», — говорится в публикации.

Он добавил, что в Киеве продолжат работать над развитием двусторонних отношений между Украиной и Азербайджаном.

Ранее Алиев на пресс-конференции с Зеленским заявил, что Азербайджан допускает совместное с Украиной производство продукции военно-промышленного комплекса. Он добавил, что Баку и Киев имеют «прекрасные возможности» для совместного производства.

