Желающих достичь долголетия людей призвали отказаться от нескольких фруктов

Врач Пинилья: Черника защищает головной мозг от старения
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Врач Ирен Пинилья заявила, что людям, которые желают достичь долголетия, необходимо исключить из рациона несколько фруктов и ягод. Ее рекомендации приводит издание HuffPost.

Так, Пинилья призвала отказаться от винограда, поскольку он, несмотря на содержание множества антиоксидантов, имеет высокий гликемический индекс. Врач не рекомендовала есть и апельсины. Хотя эти фрукты и богаты витамином С, который укрепляет иммунную систему, в них содержится очень много сахара, объяснила доктор. Кроме того, Пинилья порекомендовала исключить из рациона манго и бананы.

При этом киви, авокадо и чернику, напротив, желательно употреблять как можно чаще. Что касается последней, она помогает защитить клетки и головной мозг от старения, имеет низкий гликемический индекс и выраженный противовоспалительный эффект, пояснила Пинилья.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек посоветовала некоторым людям с осторожностью есть помидоры. Этот овощ, предупредила она, может провоцировать изжогу.

