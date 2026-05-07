35-летняя учительница ораторского искусства изнасиловала подростка

В США 35-летняя учительница ораторского искусства совратила школьника

В США учительница из штата Джорджия совратила и изнасиловала школьника. Об этом сообщает New York Post.

35-летнюю Паулину Уолден из города Саванна арестовали в пятницу, 1 мая. Ее обвинили в растлении и изнасиловании малолетнего. Женщина вела уроки по английскому языку и была преподавательницей в школьной театральной студии. Полиция пока не раскрывает подробности дела, однако утверждается, что Уолден вступала в половую связь с подростком за пределами школы.

Женщина работала в школьном округе Саванна-Чатем с 2023 года. Помимо английского языка, она преподавала мифологию и ораторское искусство. Уолден замужем за учителем из того же округа. Он отказался комментировать обвинения против жены.

Как пишет New York Post, по законам Джорджии Уолден может грозить до 25 лет тюрьмы по предъявленным обвинениям.

Ранее в американском штате Пенсильвания вынесли приговор учительнице, которая 12 раз изнасиловала школьника. Ее приговорили к году и трем месяцам тюрьмы.