Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:54, 7 мая 2026Мир

США захотели возобновить одну операцию в Ормузском проливе

WSJ: США хотят возобновить операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Власти США планируют восстановить операцию по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как сообщает издание, Саудовская Аравия и Кувейт сняли ранее введенные ограничения на использование своих баз и воздушного пространства американскими военными. Они были установлены после начала операции США по открытию пролива.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект Свобода». По его словам, США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Мошенники придумали новую схему обмана автомобилистов с утильсбором

    Трамп раскрыл поднятые с президентом Бразилии темы

    США захотели возобновить одну операцию в Ормузском проливе

    Зеленского уличили в одном действии на фоне срыва перемирия с Россией

    Подравшийся на тренировке игрок «Реала» потерял память

    В бригаде ВСУ ввели тюремную кастовую систему с «рабами» и «шестерками»

    Российский МИД вызвал посла Армении из-за предоставления «трибуны» Зеленскому

    Эпичное уничтожение украинской техники попало на видео

    Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий и врезался в стену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok