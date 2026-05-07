США захотели возобновить одну операцию в Ормузском проливе

WSJ: США хотят возобновить операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе

Власти США планируют восстановить операцию по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как сообщает издание, Саудовская Аравия и Кувейт сняли ранее введенные ограничения на использование своих баз и воздушного пространства американскими военными. Они были установлены после начала операции США по открытию пролива.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект Свобода». По его словам, США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном.