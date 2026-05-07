02:03, 7 мая 2026

Apple заплатит за отсталость iOS

MacRumors: Apple выплатит $ 250 миллионов за ложную рекламу ИИ в iPhone
Андрей Ставицкий

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Корпорация Apple согласилась выплатить 250 миллионов долларов в рамках урегулирования коллективного иска. Об этом сообщает издание MacRumors.

В иске, который подали пользователи техники бренда, утверждалось, что компания использовала ложную рекламу для продвижения своих продуктов. Также IT-гиганта обвинили в недобросовестной конкуренции. Поводом для подачи иска стала реклама, в которой компания продвигала Apple Intelligence на iPhone. При этом фактически релиз нейросети на устройствах с iOS сильно задержался. В результате споров в суде корпорация согласилась выплатить пользователям компенсацию.

Apple анонсировала новые функции искусственного интеллекта (ИИ) для Siri на WWDC в 2024 году. Осенью того же года — во время анонса iPhone 16 — компания запустила рекламу с более умным голосовым помощником Siri на смартфонах. Рекламные материалы распространялись до марта 2025 года. При этом рекламируемые ИИ-функции не были доступны на устройствах бренда, а Siri, по словам журналистов, оставалась такой же отсталой, что и раньше.

Соглашение об урегулировании иска было заключено еще в декабре, но стороны раскрыли эту информацию только сейчас. «Мы урегулировали этот вопрос, чтобы сосредоточиться на том, что мы делаем лучше всего, — предоставлении нашим пользователям самых инновационных продуктов и услуг», — заявили MacRumors в корпорации.

В начале мая американский суд постановил Sony выплатить пользователям консолей PlayStation несколько миллионов долларов. Выплата станет результатом урегулирования коллективного антимонопольного иска, который против Sony подали несколько лет назад.

