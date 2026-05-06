Геймерам PlayStation выплатят миллионы долларов

07:03, 6 мая 2026

Sony выплатит геймерам PlayStation $ 8 миллионов в рамках антимонопольного дела
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Американский суд постановил Sony выплатить пользователям консолей PlayStation несколько миллионов долларов. Об этом сообщает издание Wired.

Ранее Окружной суд по Северному округу Калифорнии постановил Sony выплатить компенсацию в размере 7,85 миллиона долларов владельцам консолей PlayStation. Выплата станет результатом урегулирования коллективного антимонопольного иска, который против Sony подали несколько лет назад.

Компанию обвинили в том, что она препятствовала продаже ключей для своих игр на сторонних площадках. Сторона обвинения заявила, что таким образом Sony стремилась направить геймеров совершать покупки в сети PlayStation Network, который она контролирует и может устанавливать любые цены. Sony не признала вину, но согласилась выплатить компенсацию, чтобы урегулировать спор.

Авторы Wired объяснили, что корпорации придется выплатить довольно существенную сумму. Однако часть денег пойдет на выплаты юристам, а остальная — «размоется» между большим количеством пользователей из США. Они предположили, что владельцы приставок PS могут рассчитывать в лучшем случае на несколько долларов.

Ранее Sony подтвердила слухи о том, что компания будет проверять игры пользователей PlayStation. После покупки тайтла фирма в автоматическом режиме может проверить легальность приобретения.

