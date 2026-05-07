Белый дом назвал одну из главных угроз США

Администрация Трампа назвала Иран ключевой угрозой для США на Ближнем Востоке

Администрация американского лидера Дональда Трампа охарактеризовала Иран как главную угрозу для США на Ближнем Востоке. Об этом говорится в новой стратегии Соединенных Штатов по противодействию терроризму, обнародованной Белым домом.

В документе указывается, что наибольшая опасность, идущая из Ближневосточного региона, исходит якобы от иранского государства из-за его ядерного и ракетного потенциала. Кроме того, есть и косвенные причины в виде отправки Тегераном миллиардов долларов движению «Хезболлах», отмечается в стратегии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он отводит неделю на окончательное подписание меморандума о завершении войны с Ираном. По данным журналиста Брета Байера, сейчас глава Белого дома выражает «осторожную оптимистичность» в этом вопросе.