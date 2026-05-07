02:50, 7 мая 2026

Белый дом назвал одну из главных угроз США

Администрация Трампа назвала Иран ключевой угрозой для США на Ближнем Востоке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Администрация американского лидера Дональда Трампа охарактеризовала Иран как главную угрозу для США на Ближнем Востоке. Об этом говорится в новой стратегии Соединенных Штатов по противодействию терроризму, обнародованной Белым домом.

В документе указывается, что наибольшая опасность, идущая из Ближневосточного региона, исходит якобы от иранского государства из-за его ядерного и ракетного потенциала. Кроме того, есть и косвенные причины в виде отправки Тегераном миллиардов долларов движению «Хезболлах», отмечается в стратегии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он отводит неделю на окончательное подписание меморандума о завершении войны с Ираном. По данным журналиста Брета Байера, сейчас глава Белого дома выражает «осторожную оптимистичность» в этом вопросе.

