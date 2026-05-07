Продажи бумажных карт в России взлетели

Издательство «Аст нонфикшн» сообщило о взрывном росте интереса к бумажным картам

На фоне проблем с мобильным интернетом в России наблюдается взрывной рост интереса к бумажным картам. О повышении продаж на 55 процентов по сравнению с прошлым годом в категории «Атласы и карты автодорог» рассказали в издательстве «АСТ нонфикшн», передает ТАСС.

По оценкам пресс-службы компании, нынешний всплеск стал рекордным, хотя тенденция начала формироваться еще несколько лет назад.

В 2022 году спрос упал на пять процентов, в 2023-м был зафиксирован рост на 31 процент, в 2024-м — на 16 процентов, а в 2025-м — на 41,4 процента в категории «Атласы и путеводители для туристов» и на 39,8 процента в категории «Атласы и карты автодорог».

Заведующая редакцией «ОГИЗ» издательства «АСТ нонфикшн» Юлия Данник отметила, что чем сложнее и уязвимее становится цифровая картографическая экосистема, тем сильнее людей тянет к осязаемой и надежной информации на физических носителях.

«Бумажная карта не разрядится, не потеряет спутник на сложной транспортной развязке. Сегодня атлас в бардачке автомобиля возвращает себе статус предмета первой необходимости», — заключила она.

Самыми популярными изданиями в мае и апреле стали «Карта мира / Карта России (в новых границах) с флагами», «Атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии (приграничные районы, в новых границах)», «Политическая карта мира А0 (в новых границах)», «Санкт-Петербург. Туристическая карта» и «Москва. Центр. Туристическая карта».

Ранее сообщалось, что на фоне повсеместных сложностей с использованием безналичных средств оплаты в России возвращается интерес к наличным деньгам.