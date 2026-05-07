09:42, 7 мая 2026Россия

Число сбитых беспилотников на подлете к Москве выросло до 16

Мэр Собянин: Средства ПВО сбили 16 беспилотников на подлете к Москве
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников на подлете к Москве. Такое заявление приводится в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

Первый пост о ликвидации двух дронов градоначальник опубликовал во вторник, 7 мая, в 3:07. К 9:29 их число выросло.

По информации Собянина, на местах падений обломков дронов проводили работу столичные экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало.

4 мая Москва подверглась массированному налету украинских дронов. Тогда один из беспилотников врезался в многоэтажный дом на Мосфильмовской улице. Эвакуация жильцов не проводилась.

Для атаки на Москву Вооруженные силы Украины(ВСУ) использовали беспилотники FP-1, применяемые в качестве «маток» для FPV-дронов.

