Экономика
12:28, 7 мая 2026

Дачникам назвали способ борьбы с шумными соседями

Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Борьбу с соседями по дачному участку, шумящими в неположенное время, лучше всего начать с обращения в правление СНТ. Об этом рассказал юрист АБ «Михальчик и партнеры» Владимир Гартман в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, большинство уставов СНТ включают установленные часы тишины. Обычно шумные работы разрешены с 9:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 20:00 в выходные дни. На нарушителя можно пожаловаться на общем собрании, после чего его могут оштрафовать.

Если такая мера не поможет, следует обратиться в полицию или администрацию. При желании получить компенсацию морального вреда необходимо подать иск. Собственник имеет на это право, если сосед систематически шумит в недопустимое время. В таком случае нужно вызывать полицию и получать талон-уведомление каждый раз, когда нарушитель шумит, вести видеозапись с фиксацией даты и времени, а также попросить других соседей выступить в качестве свидетелей.

Гартман отметил, что большинство подобных случаев решаются до суда через правление СНТ, участкового или разговор с нарушителем. «Суд — это крайняя мера, и компенсации морального вреда в таких делах обычно символические, суды присуждают от 2000 до 10 тысяч рублей. Но иногда сам факт подачи иска действует лучше любых разговоров», — заключил юрист.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, как наказать шумную компанию во дворе дома. По ее словам, таких нарушителей можно привлечь к административной ответственности вплоть до ареста.

