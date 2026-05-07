05:23, 7 мая 2026Мир

Главный переговорщик Ирана заявил о провале операции «Доверяй мне, бро»

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Спикер парламента Ирана и глава иранской переговорной группы Мохаммед Багер Галибаф заявил, что операция «Доверяй мне, бро» (Trust Me Bro) провалилась. Об этом он написал в соцсети X.

«Теперь возвращаемся к рутине с Операцией Fauxios», — говорится в сообщении.

Как отмечает портал iranint, данный термин, вероятно, обыгрывает название издания Axios в сочетании со словом faux («фальшивый», «ложный»), намекая на несоответствие предоставляемой американской стороной информации.

Ранее Багер Галибаф высмеял президента США Дональда Трампа в связи с ростом цен на нефть и тем, что он назвал «теорией блокады» Вашингтона. Он указал, что блокада Ормузского пролива со стороны Соединенных Штатов способствовала росту цен на нефть до уровня около 120 долларов за баррель. По его словам, такая ситуация сложилась из-за «бесполезных советов», данных администрации Трампа такими людьми, как министр финансов Скотт Бессент.

