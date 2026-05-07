18:13, 7 мая 2026

Google высмеяла Apple

Google отказалась копировать дизайн Liquid Glass, появившийся в iPhone
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Корпорация Google не будет копировать дизайн Liquid Glass, который ранее появился в iOS. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Журналисты медиа обратили внимание на соцсети президента экосистемы Android в Google Самира Самата. После того как один из пользователей X опубликовал рендер интерфейса новых смартфонов Google Pixel и подписал картинку, что на устройствах появится Liquid Glass, Самат опроверг эту догадку. «Нет, ни за что! Вы с ума сошли», — посмеялся топ-менеджер.

По мнению журналистов, утверждение Самата неслучайно. Они напомнили, что Google на протяжении многих лет вкладывала значительные средства в свой дизайн Material Design для Android. Поэтому компания не собирается копировать решения Apple — по крайней мере, касающиеся интерфейсов операционной системы (ОС).

В материале 9to5Google говорится, что после выхода iOS 26 многие производители смартфонов кинулись переносить Liquid Glass в свои прошивки. Журналисты полагают, что так или иначе решения Apple скопировали Oppo, OnePlus, Xiaomi и даже Samsung.

В конце марта стало известно, что Huawei скопировала эффект Liquid Glass, который Apple внедрила в iOS 26. Она использовала полупрозрачные элементы в своей новой версии ОС HarmonyOS 6.

