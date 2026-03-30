Huawei скопировала Apple

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:05, 30 марта 2026

Huawei скопировала эффект Liquid Glass из iOS 26, который появился в ОС Apple
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Китайская корпорация Huawei скопировала эффект Liquid Glass, который Apple внедрила в iOS 26. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Недавно IT-гигант представил обновление для своей операционной системы (ОС) HarmonyOS 6. В числе прочих в системe для устройств Huawei добавили «множество новых эффектов стекла и полупрозрачности». Новые дизайнерские элементы напоминают Liquid Glass — визуальный облик, который появился в iOS 26 в 2025 году.

Так, иконки и детали выпадающего меню в HarmonyOS теперь имеют полупрозрачную настраиваемую подложку, которая похожа на запотевшее стекло. Это позволяет выделять объекты в интерфейсе. Обновление касается экрана блокировки, главного экрана, панели управления, панели уведомлений и нескольких встроенных приложений.

Кроме того, в ОС появилась плавающая панель навигации внизу — «для более захватывающего отображения контента на экране и эффекта прозрачного освещения». Журналисты обратили внимание, что пользователи могут настраивать степень прозрачности — от слабой до сильной. Подобный параметр есть в iOS.

В октябре 2025 года — одним из первых — китайский производитель смартфонов Vivo скопировал дизайн операционной системы Apple. В OriginOS 6 появилась функция, которая напоминает Liquid Glass в iOS 26.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok