Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:07, 7 мая 2026Мир

Граничащая с Россией страна ответила на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

РИА Новости: Польша не будет эвакуировать дипломатов из Киева по призыву России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Польша не будет эвакуировать дипломатов из Киева после соответствующего призыва со стороны России. Об этом сообщил неназванный представитель министерства иностранных дел страны в беседе с РИА Новости.

«У нас нет планов какого-либо изменения режима или объема работы нашего представительства в Киеве», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, ведомство не намерено проводить ротации дипломатического состава за исключением ранее запланированных.

Ранее МИД России разослал во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноту с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию своего персонала из Киева.

Позднее представитель Европейской комиссии Анвар Аль-Ануни сообщил, что страны Европейского союза не будут эвакуировать своих дипломатов из Киева перед 9 Мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Забивший пятимесячную дочь за плач в Подмосковье мигрант попал на видео

    Одна из крупнейших нефтяных компаний решила разделиться

    Грудь как у балерины стала трендом среди звезд

    В России допустили удар «Орешником» по Киеву

    Послу Армении в России заявили о неприемлемости предоставления Зеленскому «трибуны»

    Франция после Дурова взялась за Маска

    Су-57 испытают с «Изделием 177»

    Названы разрушающие позвоночник позы для сна

    Дальневосточная таможня сообщила о росте числа ввезенных иномарок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok