Граничащая с Россией страна ответила на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

РИА Новости: Польша не будет эвакуировать дипломатов из Киева по призыву России

Польша не будет эвакуировать дипломатов из Киева после соответствующего призыва со стороны России. Об этом сообщил неназванный представитель министерства иностранных дел страны в беседе с РИА Новости.

«У нас нет планов какого-либо изменения режима или объема работы нашего представительства в Киеве», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, ведомство не намерено проводить ротации дипломатического состава за исключением ранее запланированных.

Ранее МИД России разослал во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноту с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию своего персонала из Киева.

Позднее представитель Европейской комиссии Анвар Аль-Ануни сообщил, что страны Европейского союза не будут эвакуировать своих дипломатов из Киева перед 9 Мая.