ЕС отреагировал на призыв России эвакуировать дипломатов из Киева

18:26, 7 мая 2026

Еврокомиссия: ЕС не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева к 9 мая
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) не будут эвакуировать своих дипломатов из Киева перед 9 Мая. Об этом заявил представитель Европейской комиссии (ЕК) Анвар Аль-Ануни, передает Reuters.

«Евросоюз не намерен менять свою позицию или присутствие [своих дипломатов] в Киеве. Мы не меняем ничего», — ответил он на вопрос журналистов в ходе брифинга.

Ранее МИД России разослал во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноту с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию своего персонала из Киева.

В ведомстве указали, что Украина угрожает нанести удар по Москве в День Победы 9 мая.

В последовавшем заявлении российского Минобороны подчеркнули, что в этом случае последует неотвратимый ответный удар по центрам принятия решений в Киеве.

