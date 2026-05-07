Средний чек по ипотеке в России подсчитали

Риелтор Решетникова: Средний чек по ипотеке за год вырос на 23 %

Средний чек по ипотеке в России за 2025 год подорожал на 23 процента, достигнув 4,9 миллиона рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Доля сделок с использованием госпрограмм в общем объеме выдач, по итогам прошлого года, составила 71 процент, при этом среди новых выдач показатель равнялся всего 66 процентам. В этом сегменте средний чек вырос на 36 процентов, отметила риелтор. Такую ситуацию она объясняет тем, что условия субсидирования госипотеки стали лучше, ставки по рыночным программам снизились, а траншевая ипотека перестала применяться в отношении льготных кредитов. Однако главной причиной увеличения чека по ипотеке стал рост цен на новостройки. За последний год они прибавили в стоимости 9,2 процента в регионах, а в Москве квадратный метр жилплощади в новостройках подорожал в среднем на 14,8 процента.

В целом, как считает Решетникова, рост среднего чека по ипотеке является результатом адаптации рынка к нынешним реалиям кредитования и цен на жилье. Правда, в случае введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке средний чек может перейти к снижению. В то же время увеличение лимитов на отдельных территориях или даже в отношении отдельных категорий населения может спровоцировать рост чека по кредиту.

Ранее в Москве подсчитали минимальный порог для покупки квартиры. Дешевле пяти миллионов рублей готовую квартиру в столице найти тяжело — как правило, это доли, комнаты, апартаменты с ограниченным статусом или другие объекты с юридическими и техническими ограничениями.