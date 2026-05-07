16:58, 7 мая 2026Интернет и СМИ

Каллас обвинили в ненависти к русским

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике политику верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас против России. Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети X.

«Она никогда не работала дипломатом, не получала никакого образования или квалификации в качестве дипломата или посла. Единственное, что она может сказать, — это то, что она ненавидит Россию и русских», — написал он.

Журналист отметил, что нынешняя политика демонстрирует состояние Евросоюза: обострение конфликтов, расизм и нарушение основополагающих ценностей свободы слова, культурного разнообразия, суверенитета и мира.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша и ряд других стран Европы открыто позиционируют Россию как основную угрозу. Он подчеркнул, что гражданам Польши следует «раскошелиться», поскольку планы Варшавы по милитаризации обойдутся дорого в финансовом плане.

