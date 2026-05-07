Конфликт Успенской и Чеботиной объяснили женской завистью

Продюсер Дворцов: Конфликт Успенской и Чеботиной случился из-за зависти

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал конфликт между исполнительницами Люсей Чеботиной и Любовью Успенской. Его слова передает «Абзац».

Медиаменеджер заявил, что скандал связан с женской завистью, и отметил разницу в возрасте между артистками. «Любовь Залмановна уже не девочка, а Люся — молодая и красивая. Понятное дело, с хитами», — указал он, добавив, что в мире шоу-бизнеса «постоянно все друг друга жрут».

Дворцов признался, что поведение Успенской его удивило, поскольку Чеботина всегда хорошо о ней отзывалась. Продюсер посоветовал певицам не выносить ссору в публичное поле и выяснить отношения по телефону.

До этого мать Чеботиной обратила внимание на комментарий Успенской под видео с участием Люси. «Раздражает дико, терпеть не могу!» — написала Успенская. Мать артистки, которая также занимается ее продюсированием, поблагодарила Любовь «за поддержку» и подчеркнула, что считает странным желание мэтров эстрады публично оскорблять молодых коллег. Позже Люся Чеботина обвинила Успенскую в травле.