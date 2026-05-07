Латвийский депутат назвал недопустимым пролет украинских БПЛА

Депутат Росликов: Использование ВСУ неба Латвии недопустимо

Использование Украиной неба Латвии для ударов по России является недопустимым. Об этом заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов, передает ТАСС.

«Использовать чужое небо мирного государства в своих террористических целях, для нанесения террористических ударов по территории Российской Федерации, по мирным жителям — это недопустимо», — заявил депутат.

По его словам, Латвия должна была передать ноту протеста Украине в связи с непринятием ситуации.

Ранее премьер-министр республики Эвика Силиня заявила, что Россия виновата в падении украинских дронов на территории республики. Принадлежность дрона, по ее словам, якобы до сих пор неизвестна.