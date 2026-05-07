Латвия обвинила Россию в падении украинских дронов на нефтебазу в республике

Премьер-министр Латвии Силиня: Россия ответственна за падение украинских дронов

Россия виновата в падении украинских дронов на территории Латвии. Такое заявление сделала премьер-министр республики Эвика Силиня, передает «Sputnik Латвия».

«Нужно помнить, кто агрессор, — это Россия», — заявила латвийский премьер.

Принадлежность дрона, по ее словам, якобы до сих пор не известна, а сама премьер-министр отметила, что ждет объяснения от профильных ведомств.

В ночь с 6 на 7 мая на нефтебазе в городе Резекне на востоке Латвии разбился неизвестный беспилотник. Отмечается, что на территории республики упал как минимум еще один дрон.