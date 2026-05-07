Зампред СБ Медведев: Ни одна из целей анти-СВО ЕС не достигнута

Европейский союз (ЕС) проводит анти-СВО, ни одна из целей которой не достигнута. Об этом в статье для RT заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что Германия стремится лидировать в противодействии России, однако у Берлина не получается помешать Москве.

«Даже до разноцветных (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) берлинских фантазеров с синдромом биполярного расстройства начинает доходить, что перед Германией на горизонте маячит тяжелое геополитическое поражение на Украине», — высказался он.

