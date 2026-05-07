Медведев: СВО стало предлогом для ожесточения антироссийской риторики в Германии

Начало специальной военной операции (СВО) на Украине стало лишь удобным предлогом для крайнего ожесточения антироссийской риторики в Германии. Такое мнение в статье для RT выразил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик указал, что у Берлина, равно как и у всего Евросоюза не было ни повода, ни объективных оснований «вписываться» за Украину и назначать Москву своим «врагом навсегда». Реальной причиной антироссийских настроений стал курс Германии на проведение масштабного реванша за поражение во Второй мировой войне. «Наиболее агрессивные русофобы, чьи предки со звериным ожесточением воевали на Восточном фронте во Вторую мировую войну, упоенно призывают показать русским, каково это — проиграть войну», — отметил он.

Ранее Медведев заявил, что только формирование у Европы животного страха может предотвратить бойню. По его словам, ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля не подойдут для этой цели. «Только формирование у Германии и поддерживающей ее "единой Европы" понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана "Барбаросса 2.0"», — обозначил он.