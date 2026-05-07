Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:43, 7 мая 2026Мир

МИД России отреагировал на запрет советской символики в Берлине на 9 Мая

Захарова назвала запрет на советскую символику 8 и 9 мая в Берлине позором
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Запрет на использование советской символики у мемориалов Второй мировой войны в Берлине 8 и 9 мая навлекает позор на всю Германию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», — сказала она.

Ранее стало известно, что полиция Берлина введет 8 и 9 мая запрет на советскую символику на мемориалах Второй мировой войны и публичное исполнение советских песен военных лет.

После этого посольство России в ФРГ призвало отменить подобные ограничения, подчеркнув, что они выглядят абсурдными и циничными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Раскрыты результаты экспертизы пытавшихся атаковать Россию через Латвию дронов ВСУ

    Главный инженер российского предприятия оказался на допросе после смерти восьми человек

    Песков высказался о компенсациях бизнесу из-за отключений интернета

    Минобороны заявило о пытавшихся атаковать Россию через Латвию беспилотниках ВСУ

    Российский футболист рассказал об удивительной особенности Австрии

    Минобороны обвинило ВСУ в попытке атаковать Петербург через Латвию

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с возвратом денег

    «Волки» и «единороги» вышли на российский рынок труда

    Россия прокомментировала решение Китая блокировать американские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok