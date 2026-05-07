Захарова назвала запрет на советскую символику 8 и 9 мая в Берлине позором

Запрет на использование советской символики у мемориалов Второй мировой войны в Берлине 8 и 9 мая навлекает позор на всю Германию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», — сказала она.

Ранее стало известно, что полиция Берлина введет 8 и 9 мая запрет на советскую символику на мемориалах Второй мировой войны и публичное исполнение советских песен военных лет.

После этого посольство России в ФРГ призвало отменить подобные ограничения, подчеркнув, что они выглядят абсурдными и циничными.