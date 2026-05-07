Москвичам рассказали об отключении горячей воды

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Опубликован график отключений горячей воды в Москве. Жители столицы смогут посмотреть график на сайте mos.ru, сообщает агентство «Москва».

Горячее водоснабжение в Москве отключают в период с мая по август включительно, чтобы подготовить коммуникации к новому отопительному сезону.

Чтобы узнать, когда в доме не будет горячей воды, достаточно в онлайн-сервисе в строке поиска указать свой адрес. Информацию также можно найти в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» во вкладке «Услуги».

Ранее россиянам, планирующим длительную поездку на майские праздники, напомнили о возможности сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Россиянам рассказали, что на перерасчет имеют право граждане, отсутствующие в квартире более пяти дней подряд, при этом дни отъезда и прибытия в срок не включаются.