17:56, 30 апреля 2026Экономика

Раскрыт способ сэкономить на ЖКУ в майские праздники

Депутат Якубовский: При отъезде более чем на пять дней можно не платить за ЖКУ
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне, планирующие длительную поездку на майские праздники, могут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Для этого нужно запросить перерасчет. Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

На перерасчет имеют право граждане, отсутствующие в квартире более пяти дней подряд. Правило распространяется на холодную и горячую воду, водоотведение, газ и вывоз мусора. День отъезда и возвращения в срок не включается. Кроме того, квартира должна быть не оборудована счетчиками из-за подтвержденной технической невозможности их установки.

При подаче заявления на перерасчет необходимо предоставить документы, подтверждающие отсутствие в квартире: билеты, справку из санатория, посадочные талоны. «Заявление можно подать заранее или в течение 30 дней после возвращения. Перерасчет исполнитель должен сделать в течение пяти рабочих дней после получения заявления и документов», — отметил Якубовский.

Ранее россиянам напомнили о риске попасть под суд за неуплату коммунальных услуг.

