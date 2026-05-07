Мужчина предложил бывшей жене жить вместе с новой супругой и остался без пениса

В итальянском городе Ангри 35-летняя женщина отрезала пенис мужу, чтобы не жить в одном доме с его бывшей супругой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Оба супруга — выходцы из Бангладеш, недавно переехавшие в Ангри из соседнего города. 41-летний мужчина нашел просторный дом, в котором мог бы жить еще один человек. Он предложил, чтобы к ним переехала его бывшая жена.

Эта идея привела его новую супругу в ярость, но мужчина стоял на своем. В конце концов женщина дождалась, когда он уснет, взяла кухонный нож и отрезала ему пенис. Очнувшись, мужчина сумел доковылять до балкона и позвать на помощь. Из раны обильно шла кровь.

Две проходившие мимо женщины услышали крики, пробрались в дом и попытались оказать пострадавшему первую помощь. Кроме того, они положили отрезанный орган на лед в надежде, что его удастся пришить обратно.

Мужчину доставили в больницу и прооперировали, чтобы остановить кровотечение. Пришивать пенис не стали: специалисты пришли к выводу, что это невозможно.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что жена пострадавшего в оцепенении бродит по дому с окровавленным ножом в руке. Ее арестовали и предъявили ей обвинение в покушении на убийство.

