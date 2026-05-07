15:37, 7 мая 2026

Мужчина сделал предложение возлюбленной в примерочной Zara и нарвался на гнев в сети

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Пользователь платформы TikTok Даниил Ворожбит сделал предложение возлюбленной в примерочной магазина Zara и нарвался на гнев в сети. Кадры и комментарии появились в его аккаунте.

В размещенном видео мужчина встал на одно колено перед возлюбленной и сделал ей предложение руки и сердца. При этом автор ролика был одет в голубую рубашку и белые брюки, на которых присутствовала бирка, а его избранница — белую майку и коричневые шорты.

После этого Ворожбит показал снимок, на котором он запечатлен вместе с новоиспеченной невестой. Девушка демонстрировала на камеру кольцо, украшенное сияющим камнем.

Публикация мужчины набрала более пяти миллионов просмотров, 241 тысячу лайков и 3,3 тысячи комментариев. Большая часть зрителей отметили, что примерочная магазина — не самое удачное место для помолвки. «Кольцо тоже из Zara?», «Предложение руки и сердца в Zara и развод в Primark», «Отличное видео, чтобы остаться одинокой навсегда», «Это шутка? Я бы точно сказала "нет"», «Zara хотя бы оплатит вашу свадьбу?», «Очереди в примерочные и так уж слишком длинные... Зачем?» — возмущались они.

В ноябре прошлого года сообщалось, что на прогулке в Риме туристка смутилась действием мужчины во время предложения руки и сердца.

