МВФ указал на угрожающую мировой экономике опасность

МВФ: Кибератаки с использованием ИИ могут ударить по всей мировой экономике

Кибератаки с использованием искусственного интеллекта (ИИ) представляют огромную опасность для мировой экономики. С таким предупреждением выступил Международный валютный фонд (МВФ).

Его эксперты полагают, что возможности ИИ позволяют злоумышленникам подорвать потребительское доверие, вызвать сбои в работе платежных инструментов и даже спровоцировать панические продажи. Это объясняется тем, что искусственный интеллект дает возможность обнаруживать уязвимости в тех или иных системах очень быстро.

Под угрозой находятся все секторы: финансовый, энергетический, телекоммуникационный и государственный. Всего одна уязвимость может обернуться проблемами для множества организаций ввиду их зависимости от небольшого числа программных платформ, облачных провайдеров или моделей ИИ. В конечном итоге мир оказывается не застрахован от масштабного макроэкономического шока.

Как подчеркнули в фонде, страны с развивающейся экономикой могут оказаться непропорционально более уязвимы для таких кибератак.

В апреле МВФ предупредил, что если американо-иранский конфликт не прекратится, а высокие цены на энергоносители не пойдут вниз, то может разразиться глобальная рецессия, которая с 1980 года случалась всего четыре раза.