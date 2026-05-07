На Украине обвинили Белоруссию в развитии инфраструктуры у границы

Белоруссия развивает военную инфраструктуру якобы у границы с Украиной для «использования Россией». Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью «РБК-Украина».

«РБ (Республика Белоруссия — "прим. Ленты.ру") развивает военную инфраструктуру, которую РФ может использовать для быстрого опрокидывания сил в любой момент», — заявил он.

Однако он уточнил, что сейчас Россия не держит на территории Белоруссии группировку в том количестве, которого достаточно для якобы пересечения границы с Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил Белоруссию. По его словам, Киев готов отреагировать на любую агрессивную активность против нее.