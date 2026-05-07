Бывший СССР
16:40, 7 мая 2026

На Украине описали вайб приехавшего европейского короля

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Визит короля Швеции Карла XVI Густава на Украину прошел в дружественной атмосфере. Об этом заявила посол Украины в Швеции Светлана Залищук, передает «Украинская Правда».

По словам дипломата, во время приветствия она сказала шведскому королю, что он единственный монарх, посетивший Украину. Карл XVI Густав ответил ей на это с юмором.

«Король тогда пошутил: "Ha, I think they miss a lot". То есть "они многое теряют". И все, конечно, уже засмеялись в этот момент. И совсем другая уже атмосфера была. Такой вайб какой-то дружественности и легкости, несмотря на то что это был Его Величество», — описала встречу Залищук.

Ранее стало известно, что Карл XVI Густав отказался во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским пожать ему руку.

