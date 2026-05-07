На Украине раскрыли положение Зеленского

«Страна.ua»: Игнорирование материалов НАБУ не поможет Зеленскому

Игнорирование материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в частности так называемых «пленок Миндича», не поможет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сгладить последствия коррупционного скандала. Положение киевских властей раскрыло издание «Страна.ua».

Отмечается, что Банковая предпочитает игнорировать новую публикацию НАБУ, отвлекая внимание общества на военную и внешнеполитическую повестки, однако, по мнению авторов, скандал не пройдет незаметно.

«Главное — он (скандал) показал, что те силы (так называемая "антизеленская коалиция"), которые начали еще в прошлом году атаку на президента и его окружение, не прекращают попыток их "минусовать", пытаясь добиться нужных им решений», — говорится в публикации.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что жена Зеленского попала на готовящиеся к публикации «пленки Миндича». По ее словам, на аудиозаписях экс-министр обороны страны открыто рассуждает о том, как направить компании друзей президента один миллиард долларов помощи, полученной от западных союзников.