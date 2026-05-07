Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:05, 7 мая 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли положение Зеленского

«Страна.ua»: Игнорирование материалов НАБУ не поможет Зеленскому
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Игнорирование материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в частности так называемых «пленок Миндича», не поможет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сгладить последствия коррупционного скандала. Положение киевских властей раскрыло издание «Страна.ua».

Отмечается, что Банковая предпочитает игнорировать новую публикацию НАБУ, отвлекая внимание общества на военную и внешнеполитическую повестки, однако, по мнению авторов, скандал не пройдет незаметно.

«Главное — он (скандал) показал, что те силы (так называемая "антизеленская коалиция"), которые начали еще в прошлом году атаку на президента и его окружение, не прекращают попыток их "минусовать", пытаясь добиться нужных им решений», — говорится в публикации.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что жена Зеленского попала на готовящиеся к публикации «пленки Миндича». По ее словам, на аудиозаписях экс-министр обороны страны открыто рассуждает о том, как направить компании друзей президента один миллиард долларов помощи, полученной от западных союзников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Жуков обратился к SHAMAN после исполнения им его песни

    На Кубе рассказали о «геноцидных намерениях» США

    Стали известны финалисты Кубка России по футболу

    Трамп выступил с угрозой в адрес ЕС

    «Радио Судного дня» передало слово «рифмоплет»

    В порту Мурманска на борту корабля произошло задымление

    В Киеве признали тяжелую правду о состоянии Зеленского

    Зараженных хантавирусом украинских военных запретили лечить

    Украинского подростка избили и поставили на колени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok