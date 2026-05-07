12:18, 7 мая 2026Интернет и СМИ

На Украине распространился фейк об ударе ВС России по детсаду в Сумах

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Украинские Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что Российская армия якобы ударила по функционирующему детскому саду в Сумах.

В действительности указанное детское учреждение на улице Александра Анищенко, 4 — государственное учреждение дошкольного образования Национальной полиции Украины — перестало работать в сентябре прошлого года, о чем сказано на официальном сайте. Также оно было переведено на баланс МВД страны.

Также известно, что рядом с данным строением находятся областные управления полиции и Службы безопасности Украины. Не исключено, что в последнее время здание неработающего детсада использовали профильные структуры — силовики и сотрудники спецслужб. Это также объясняет отсутствие детей на опубликованных украинской стороной кадрах, которые в случае работы учреждения должны были там находиться. При этом на снимках видно, что из здания выносят мужчин в форме.

Это не первый случай, когда ВСУ используют государственные учреждения для размещения военного и силового контингента. Например, в прошлом году вскрылось, что таким образом использовали больницы в Херсонской области. «Это делается специально, чтобы наши не поражали точки, из которых ведется управление БПЛА», — пояснил тогда губернатор региона Владимир Сальдо.

До этого так же поступили и с больницей в Одессе, выгнав при этом оттуда всех больных. Кроме того, в Одесской области роддом превратили в казарму, а здание школы — в объект размещения военных. В частности, это подтверждал и пленный солдат, который рассказал, что ВСУ действительно часто размещаются в медицинских и других госучреждениях на территории Украины.

В российских СМИ не распространились данные о том, что ВС РФ ударили по функционирующему детскому саду в Сумах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

