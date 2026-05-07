19:03, 7 мая 2026

На Украине заявили об ударе по трем приближенным Зеленского

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Киев практически игнорирует появление новых фрагментов «пленок Миндича», связанных с коррупционным скандалом на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Однако, по данным издания, «фокус удара» в настоящее время концентрируется на трех приближенных к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Среди них — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, директор студии «Квартал-95» Сергей Шефир и бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Скандал незаметно уже вряд ли пройдет. Главное — он показал, что те силы (так называемая антизеленская коалиция), которые начали еще в прошлом году атаку на президента и его окружение, не прекращают попыток их "минусовать", пытаясь добиться нужных им решений», — говорится в публикации.

В начале мая появились новые фрагменты записей разговоров предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского с Рустемом Умеровым. Записи были сделаны летом 2025 года.

