Надежность самозапрета на кредиты оказалась не 100-процентной

Депутат Немкин: Самозапрет на кредиты — это не абсолютная броня от мошенников

Самозапрет на кредиты не означает, что гражданин может пренебречь базовыми правилами цифровой гигиены. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Его цитирует RT.

Он напомнил, что информация о самозапрете поступает в бюро кредитных историй. В свою очередь, банки и микрофинансовые конторы должны принимать во внимание эти сведения, если к ним поступила заявка на получения займа. Однако, как уточнил Немкин, не следует рассматривать самозапрет как «абсолютную броню» от всех видов жульничества. Эффективность этого инструмента зависит от того, как финансовая организация соблюдает процедуру проверки.

Парламентарий напомнил, что кредитные организации по закону обязаны удостовериться, что запрета на выдачу средств нет. Однако, если ссуду оформили, несмотря на действующий самозапрет, это уже говорит или о нарушении регламента, или о попытке обхода механизмов идентификации.

«В подобных случаях у гражданина появляются серьезные основания для оспаривания договора и защиты своих прав», — пояснил депутат.

В связи с этим он призвал граждан не надеяться исключительно на самозапрет, а помнить о базовых правилах, созданных для защиты от мошенников. Например, нельзя передавать коды из СМС, данные банковских карт, доступ к «Госуслугам» или устанавливать по просьбе незнакомцев сторонние приложения. Немкин констатировал, что в настоящее время злоумышленники делают ставку не только на технические моменты, но и на психологическое давление. Человека убеждают самостоятельно снять ограничения, оформить доверенность или подтвердить операцию.

В IV квартале 2025 года в России на 13 процентов (относительно III квартала) выросла доля заявок на займы от клиентов, которые сняли самозапрет на кредиты.