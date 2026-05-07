В Москве при попытке отобрать у мужчины сумку с ₽3,8 млн подросток распылил газ

Нападение подростка на мужчину ради 3,8 миллиона рублей в Москве попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

На видео показано, как двое мужчин отходят в сторону на парковку и один другому распылил газ в лицо, а потом побежал.

Ранее сообщалось, что мужчина откликнулся на предложение о выгодном обмене рублей на иностранную валюту и договорился о встрече, на которую явился 16-летний подросток с сумкой. Школьник предложил отойти в сторону и там распылил потерпевшему в лицо содержимое перцового баллончика и стал отбирать сумку, в которой были 3,8 миллиона рублей.