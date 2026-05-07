Выгодная сделка с валютой оказалась засадой подростка для россиянина с миллионами

В Москве подросток напал на мужчину ради 3,8 миллиона рублей

В Москве задержали подростка за нападение на мужчину с миллионами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным следствия, мужчина откликнулся на предложение о выгодном обмене рублей на иностранную валюту и договорился о встрече, на которую явился 16-летний подросток с сумкой. Школьник предложил отойти в сторону и там распылил потерпевшему в лицо содержимое перцового баллончика и стал отбирать сумку, в которой были 3,8 миллиона рублей.

Мужчине повезло, что нападение заметили патрульные полицейские, которые защитили потерпевшего и задержали подозреваемого. Тот рассказал, что откликнулся на объявление о работе и согласно инструкции купил сувенирные банкноты, похожие на доллары США. По указанию куратора он должен был отнять сумку и передать ее сообщнику.

Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Челябинске три подростка в возрасте от 14 до 16 лет учинили расправу над 31-летним мужчиной.