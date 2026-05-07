16:32, 7 мая 2026

Названа главная причина затишья в дискуссии о замороженных российских активах

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Ключевая причина, по которой тема замороженных российских активов сегодня отошла на второй план, — отсутствие единства среди стран Евросоюза (ЕС), считает политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что это не значит, что вопрос закрыт навсегда.

Этот вопрос, уточнил Мезюхо, периодически будут реанимировать, и адвокацией займется Украина в лице киевских властей. Президент Украины Владимир Зеленский будет побуждать европейцев через Еврокомиссию во главе с Урсулой фон дер Ляйен вернуться к обсуждению, считает специалист.

«Основным камнем преткновения остается позиция Бельгии, но есть и другие страны, которые понимают, что откровенное и наглое присвоение чужих средств может стать опасным юридическим прецедентом для европейского бизнеса за пределами еврозоны», — заявил политолог.

В обозримой перспективе, по его словам, Россия не получит доступа к своим средствам, и это незаконно. Однако это не первый случай в мировой истории, когда деньги иностранного государства фактически присваиваются, напомнил Мезюхо. Он привел в пример замороженные активы Афганистана в СШАВашингтон, отметил специалист, не собирается отдавать средства народа Афганистана новому правительству.

Ранее сообщалось, что ЕС допускал использование замороженных российских активов для погашения кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

