14:52, 7 мая 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названа цена самой дешевой квартиры у метро в Москве

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в Москве в пешей доступности от метро, которую можно купить в апреле 2026 года на вторичном рынке недвижимости, оценили в 3,6 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Араника эстейт».

Речь идет об «однушке», расположенной на севере столицы в Молжаниновском районе в доме 1960 года постройки. Ее площадь — 19,1 квадратного метра. Специалисты уточнили, что лот находится в пределах 15 минут пешком от станции метро.

Ранее в этот же день сообщалось, что стоимость самой дорогой квартиры в Москве на начало мая составляет 8,3 миллиарда рублей. За указанную сумму удастся приобрести лот в Хамовниках площадью 781 квадратный метр в пешей доступности от Кремля.

